Zypp Electric s’associe à Flo Mobility pour étendre sa présence dans le secteur des véhicules électriques autonomes

Zypp Electric, l’une des principales plates-formes indiennes de véhicules électriques en tant que service, s’est récemment associée à Flo Mobility pour étendre sa présence dans le secteur des véhicules électriques autonomes. FloMobility, quant à lui, est une start-up dédiée à la démocratisation de l’autonomie et son USP est une pile de rétrofit basée sur des caméras, abordable et interopérable. Zypp Electric vise à fournir des solutions de navigation autonome pour l’industrie de la mobilité. Ils pensent que l’autonomie est la voie de l’avenir et que soutenir cette vision donnerait un nouvel avantage à la logistique du dernier kilomètre en Inde.

Dans le cadre de ce partenariat, Zypp Electric construira un bot de livraison pour les livraisons Zypp pour la distribution dans les grands campus. On dit que le robot de livraison ramasse tous les colis laissés à la porte/à l’entrée et les amène à la porte. Flo Mobility permettra aux robots de livraison Zypp de naviguer de manière autonome pendant le processus de livraison. De plus, il gardera une trace des véhicules Zypp Electric qui sont remplis de cargaisons et attendent le personnel de livraison à la porte/à l’entrée de l’entrepôt. Cette collaboration se concentrerait uniquement sur la livraison dans la région de Delhi-RCN.

Commentant cette annonce, Akash Gupta, co-fondateur et PDG de Zypp Electric a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer notre partenariat avec FloMobility, la principale société indienne de solutions technologiques autonomes pour les petits véhicules. Zypp Electric est impatient de rendre les livraisons de nourriture plus fluides et plus intelligentes dans divers endroits. Cela permettra également à Zypp electric de rééquilibrer automatiquement sa flotte de scooters électriques à la demande. Le partenariat de Zypp Electric et Flo Mobility aidera à faire passer les livraisons du dernier kilomètre au niveau supérieur. »

« La plate-forme autonome multi-utilitaires de Flo Mobility a des applications dans tous les secteurs, y compris la mobilité et la livraison du dernier kilomètre. Zypp a été à l’avant-garde de la résolution des inefficacités de livraison du dernier kilomètre et de l’adaptation des scooters électriques. Avec ce partenariat, nous entendons perturber les services logistiques en automatisant les parties les plus inefficaces du parcours du livreur, à l’entrepôt et au seuil du client. La collaboration avec Zypp Electric ouvre de nombreuses possibilités pour les startups comme nous », a déclaré Manesh Jain, co-fondateur et PDG de FloMobility.

