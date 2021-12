Zypp Electric s’attend à ce que son chiffre d’affaires soit multiplié par cinq

Zypp Electric s’attend à ce que ses revenus soient multipliés par cinq au cours de cet exercice, pour atteindre environ 25 crores. La société prévoit également de déployer un lakh de véhicules électriques au cours des 18 prochains mois dans 10 villes indiennes.

Zypp Electric, la plate-forme de mobilité partagée EV, s’attend à ce que son chiffre d’affaires soit multiplié par plus de cinq pour atteindre environ 25 crores ₹ au cours de cet exercice. En septembre de cette année, la startup basée à Gurugram a levé 7 millions de dollars dans un financement de série A, indiquant que les investisseurs parient gros sur l’industrie indienne des véhicules électriques.

Zypp Electric a été lancé en 2017 pour rendre l’Inde sans carbone en utilisant un écosystème de véhicules électriques et de technologies basées sur les véhicules électriques pour rendre le dernier kilomètre durable et sans émissions. L’objectif commercial de Zypp Electric est de fournir une livraison sans carbone sur le dernier kilomètre aux entreprises locales, aux géants du commerce électronique et aux responsables de la livraison sur une base d’actifs légers, en réduisant les coûts de livraison et les émissions.

La société travaille actuellement avec des acteurs de l’épicerie, des médicaments, de l’alimentation et du commerce électronique et d’autres sociétés de commerce rapide en Inde, notamment Bigbasket, Grofers, Amazon, Rapido, Flipkart, Spencers, Citymall, Deal share et bien d’autres, dans des villes telles que Delhi RCN, Bangalore, Hyderabad, Mumbai et Pune.

La société possède actuellement 5 000 véhicules électriques dans la région de Delhi/NCR et prévoit de passer à 100 000 véhicules électriques au cours des 18 prochains mois dans les dix principales villes indiennes. L’équipe de base de Zypp Electric s’est également agrandie trois fois au cours de la dernière année, passant de 50 à 150 membres. Pour intensifier davantage l’adoption des véhicules électriques, l’entreprise prévoit de croître 3 fois plus à mesure qu’elle passe à 100 000 véhicules électriques et embauche 450-

500 employés, principalement dans la technologie et les opérations.

Le chiffre d’affaires audité de la société au cours de l’exercice 21 était de 5 crores et la société cherche à clôturer l’exercice 22 à plus de 25 crores, soit cinq fois les revenus en un an. Zypp Electric a converti plus de 1,1 million d’expéditions du moteur IC vers l’électrique au cours des exercices 21 et 22, la société envisage d’effectuer 4 millions de livraisons sans pollution au cours de l’exercice 22, soit 4 fois plus

bondir par rapport à l’année précédente.

« Super fier de partager que nos revenus ont augmenté de plus de 5 fois pour atteindre 25 crores de yens au cours de cet exercice, contre 5 crores de yens il y a un an. En se basant sur le taux d’exécution mensuel actuel, la société s’attend à terminer l’année à 6 millions de dollars ARR. Nous avons créé une plate-forme intelligente qui gagne en popularité parmi les épiceries B2B et d’autres entreprises de livraison hyperlocales avec la livraison

les cadres qui souhaitent passer à l’électrique avec notre plate-forme de mobilité électrique partagée », a déclaré Akash Gupta, co-fondateur et PDG de Zypp Electric.

Il a ajouté : « La meilleure partie est que l’entreprise se concentre énormément sur la conduite de la bonne économie d’unité et l’obtention d’une marge de contribution positive même si l’échelle augmente de 10 fois. Je suis très confiant que nous sommes et que nous resterons la meilleure et la plus grande option de mobilité électrique partagée pour le pays alors que nous passons à 100 000 VE avec notre plate-forme technologique EV. »

