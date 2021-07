Zyxel WAX610D – Point d’accès WiFi 6 professionnel

in

Ce kit professionnel dédié intègre la gamme complète des technologies WiFi 6, y compris UL / DL, OFDMA, MU-MIMO et 1024 QAM, permettant des vitesses allant jusqu’à 2 975 Mbps.

La conception d’antenne à double optimisation WAX610D 4 × 4 (5G) + 2 × 2 (2.4G) est une solution efficace pour assurer un service rapide et sans problème à chaque client à tout moment, qu’il soit fixé au mur ou monté. plafond. Cet équipement utilise une technologie de formation de faisceaux de transmission de deuxième génération avec des améliorations de sensibilité bas de gamme et un lissage des canaux dans le domaine temporel, permettant aux débits de données d’augmenter non seulement pour les clients MU-MIMO, mais pour tout le monde.

Consommation d’énergie prudente

Le Zyxel WAX610D n’est pas seulement efficace pour fournir des vitesses élevées aux clients sans fil, il est également économe en énergie. Il peut fournir ses performances maximales tout en maintenant la consommation PoE dans la norme PoE +, pour profiter de la dernière technologie WiFi 6 et expérimenter directement la vitesse multi-gigabit sans compromis lorsqu’il est associé à la capacité des commutateurs de la série Zyxel. recâbler.

Le WAX610D avec NebulaFlex Pro offre aux utilisateurs la possibilité de basculer entre les modes autonome, géré par le contrôleur et géré dans le cloud.

avantage

Le point d’accès double radio 802.11ax (double 4 × 4 + 2 × 2 MIMO) fournit un débit de données maximal de 2 975 Mbps. Couplée à la capacité des commutateurs de la série Zyxel XS1930, la liaison montante 2,5 GBE offre une vitesse multi-gigabit sans compromis sans avoir besoin de recâblage. L’antenne à double optimisation, quant à elle, offre des modes de montage mur/plafond adaptés à votre déploiement. Enfin, la coexistence cellulaire avancée minimise les interférences des réseaux cellulaires 4G/5G.

Wi-Fi 6

Le Zyxel WAX610D est un véritable point d’accès WiFi 6 ; couplé à la technologie exclusive d’antenne double optimisée de Zyxel, l’expérience utilisateur gagne beaucoup d’argent. En plus de fonctionner à une vitesse 25% plus rapide, le WAX610D peut également accueillir plus de périphériques clients sans aucune baisse de vitesse, permettant une évolutivité facile pour prendre en charge des centaines de connexions sans latence accrue.

Coexistence des réseaux cellulaires 4G / 5G

Avec l’omniprésence croissante des appareils mobiles sur le réseau sans fil, les utilisateurs commencent à ressentir des performances dégradées, telles que des baisses de ping et une latence élevée ; cependant, chaque fois que l’utilisateur éteint l’équipement mobile, le service sans fil se remet au travail sans problème. Par conséquent, pour permettre la coexistence du réseau cellulaire 4G / 5G et minimiser les interférences des antennes 4G / 5G ou des amplificateurs de signal, le WAX610D intègre des filtres d’interférence 4G / 5G. De ce fait, les antennes intérieures 4G/5G visibles ou invisibles dans l’environnement ne sont plus un problème lors de l’installation des AP.

