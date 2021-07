Zz Top continuera après la mort du bassiste Dusty Hill

ZZ TOP continuera après le décès du bassiste du groupe Colline poussiéreuse.

colline est décédé dans son sommeil chez lui à Houston, au Texas, selon le site Web officiel du groupe. Il avait 72 ans.

Plus tôt ce soir, SiriusXM personnalité de la radio Eddie Trunk a partagé un message qu’il a reçu de ZZ TOP leader Billy Gibbons sur les projets futurs du groupe.

Tronc a tweeté: ” J’ai reçu ceci tout à l’heure par SMS de @BillyFGibbons concernant le passage de Colline poussiéreuse @ZZTop . Gamelle m’a dit d’accord pour partager avec les fans : Poussiéreux a déclaré lors de son départ : « Laissez le spectacle continuer ! » Et… avec respect, nous ferons bien d’aller au-delà de cela et d’honorer ses souhaits.”

Le ZZ TOP concert prévu ce soir (mercredi 28 juillet) à Simpsonville, Caroline du Sud a été annulé à la suite de collinela mort subite. Les remboursements sont disponibles dans les points de vente. Les billets achetés sur LiveNation.com ou Ticketmaster.com seront automatiquement remboursés.

Les arrangements funéraires pour colline n’ont pas encore été annoncés publiquement.

ZZ TOP joué sans colline vendredi soir dernier (23 juillet) au Village Commons de New Lenox, dans l’Illinois, après avoir été contraint de retourner au Texas pour régler un problème de hanche. Le remplacer au concert était un technicien de guitare de longue date François Elwood.

Le 21 juillet, ZZ TOP a annulé son concert à Evansville, Indiana en raison d’un “problème de santé au sein du groupe”, selon un média local Evansville Courrier & Presse.

ZZ TOP a lancé sa dernière tournée il y a moins de deux semaines à Manchester, Iowa. Le trek, baptisé “Une célébration avec ZZ Top”, se poursuivra en août avec des dates dans le Sud, le Midwest et le Far West. À l’automne, le numéro légendaire, qui a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll par Keith Richards de LES PIERRES QUI ROULENT, jouera des dates dans l’Est, le Sud et dans leur Texas natal. Une résidence au Venetian Theatre de Las Vegas qui avait été reportée de l’année dernière devrait maintenant commencer début octobre. Dans la perspective de 2022, une tournée canadienne d’un océan à l’autre a été annoncée pour avril et mai.

Lorsque ZZ TOP a annoncé la tournée, colline — qui a rejoint le groupe un an après sa formation en 1969 — a commenté : “Ils ont fermé la porte juste après notre tournée du 50e anniversaire et maintenant elle est de nouveau ouverte. Nous sommes ravis de sortir et de jouer notre musique pour tout le monde.”



