ZZ Top donne son premier concert sans Dusty Hill après sa mort subite à 72 ans

in

ZZ Top s’est produit pour la première fois en direct depuis la mort de Dusty Hill, membre de longue date du groupe.

Le groupe, avec l’ajout d’Elwood Francis, a donné un spectacle vendredi soir à Tuscaloosa, Alabama.

“Nous allons passer un bon moment ici ce soir”, aurait déclaré Billy Gibbons à la foule lors du spectacle, selon UltimateClassicRock.com. “J’ai un nouveau gars ici, comme tu le sais. Dusty m’a donné la directive. Mon ami, ton pote, Elwood Francis va le garder derrière moi.”

“Qu’en est-il de cet Elwood? Déchirant ce fond là-bas pour Dusty”, a déclaré Gibbons plus tard pendant l’émission, selon le point de vente.

DUSTY HILL, ZZ TOP BASSIST, MORT À 72 ANS

Dusty Hill, Frank Beard et Billy Gibbons – posés, photo de groupe, dans les coulisses de Monsters Of Rock, guitares en forme de Hot Rod, guitares fantaisie. (Photo de Fin Costello/Redferns via .)

ZZ Top a annoncé mercredi la mort subite de Hill.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Nous sommes attristés par la nouvelle aujourd’hui que notre compagnon, Dusty Hill, est décédé dans son sommeil chez lui à Houston, TX”, a déclaré le groupe dans une déclaration à Fox News. “Nous, ainsi que des légions de fans de ZZ Top à travers le monde, nous regretterons votre présence inébranlable, votre bonne nature et votre engagement durable à fournir ce fond monumental au” Top “. “

“Nous serons à jamais connectés à ce” Blues Shuffle en C “”, poursuit le communiqué. “Tu vas beaucoup nous manquer, amigo.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À L’APPLICATION FOX NEWS

Aucune cause de décès pour Hill n’a été donnée. Le guitariste avait récemment fait face à un problème de santé lié à un problème de hanche, avait précédemment révélé le groupe, ajoutant qu’ils attendaient “un prompt rétablissement” et espéraient le “récupérer pronto”.