ZZ Top et Parker McCollum joueront au festival Born & Raised sur le thème des hors-la-loi

ZZ Top, Blackberry Smoke, Lucinda Williams, et Parker McCollum font partie des artistes confirmés pour le premier festival de musique Born & Raised, décrit comme «un week-end de musique et de camping pour le hors-la-loi en chacun de nous».

Monté par AEG Presents, l’événement de deux jours aura lieu les 18 et 19 septembre à Pryor, Oklahoma (précédé d’un vendredi soir Honky Tonk le 17) et mettra en vedette plus de 30 actes des scènes de hors-la-loi, du Texas et de la terre rouge .

Cody Jinks, le Randy Rogers Band, Paul Cauthen, Wade Bowen, Nikki Lane, Robert Earl Keen, Pat Green, Jack Ingram, Hayes Carll et bien d’autres sont également à bord du premier Born & Raised. L’événement de cette année comprendra un pré-festival spécial vendredi soir Honky Tonk le 17 septembre. Le festival mettra également en vedette le BBQ Ranch, organisé par le pitmaster Wayne Mueller, propriétaire et pitmaster du Louie Mueller Barbecue du centre du Texas.

Le lieu du festival est à quatre milles au nord de Pryor, OK, et à cinq milles au sud d’Adair, OK. Pryor se trouve à 45 minutes en voiture de Tulsa, l’aéroport le plus proche du site. Les laissez-passer en prévente pour l’événement seront disponibles à partir du samedi (5) à 10 h 00 HE.

Les laissez-passer d’accès général seront mis en vente le 7 juin à la même heure. Les prix d’admission générale commencent à 99,50 $, avec des sièges réservés et des laissez-passer VIP également disponibles. Born & Raised s’est associé à GovX pour fournir des laissez-passer à prix réduit aux anciens combattants et militaires, à partir de 89,50 $.

Le producteur du festival Mike DuCharme d’AEG Presents a déclaré à propos du festival, qui avait prévu de lancer en juin 2020 avant que les restrictions pandémiques ne l’empêchent : « Nous étions ravis de lancer Born & Raised en 2020, et dire que nous sommes encore plus excités en 2021 est un euphémisme. Cette région vit et respire Outlaw, Texas, pays Red Dirt. Nous avons hâte que les fans franchissent les portes et découvrent ce que nous avons concocté. »

