ZZ Top joue son premier concert après la mort du bassiste Dusty Hill

Le groupe de rock légendaire ZZ Top a donné son premier concert après le décès du bassiste Dusty Hill.

Le groupe a joué en direct à Tuscaloosa, en Alabama, avec le guitariste du groupe, Elwood Francis, remplaçant Hill. Pendant le spectacle, le guitariste Billy Gibbons a déclaré à la foule que Hill voulait que ZZ Top continue après son décès.

“Nous allons passer un bon moment ici ce soir”, peut-on entendre Gibbons dire. J’ai un nouveau gars ici, comme tu le sais. Dusty m’a donné la directive. Mon ami, ton pote, Elwood Francis va le tenir derrière moi.

Après quelques chansons, Gibbons a demandé : « Et ça, Elwood ? Déchirant ce fond là pour Dusty. Le groupe a annoncé la mort du bassiste de longue date le 28 juillet – deux jours seulement avant le spectacle.

“Nous sommes attristés par la nouvelle aujourd’hui que notre camarade, Dusty Hill, est décédé dans son sommeil chez lui à Houston”, a écrit le groupe sur Facebook. « Nous, ainsi que des légions de fans de ZZ Top à travers le monde, nous regretterons votre présence inébranlable, votre bonne nature et votre engagement durable à fournir ce fond monumental au« Top ». Nous serons à jamais connectés à ce ‘Blues Shuffle in C.’”

Le groupe était en tournée lorsqu’il a été annoncé le 23 juillet que Hill rentrait chez lui pour « régler un problème de hanche ». Elwood Francis a remplacé la guitare slide, la basse et l’harmonica pour la tournée.

La tournée ZZ Top US devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, avec le spectacle final le 12 décembre à Midland, au Texas. La tournée compte 56 arrêts supplémentaires éparpillés dans le sud. Vous pouvez consulter le reste des dates de la tournée sur le site officiel de ZZ Top.

En avril, le groupe entamera sa tournée au Canada, en commençant par la Colombie-Britannique. Le groupe fera une tournée à travers le Canada en avril et mai avant de terminer la partie nord-américaine de leur tournée.

Dusty Hill avait 72 ans lorsqu’il est décédé. Hill a rejoint ZZ Top en 1970, un an après la formation du groupe. Il a joué avec le groupe pendant plus de 50 ans et à travers 15 albums studio. L’album le plus récent du groupe est sorti en 2012. ZZ Top en tant que groupe a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2004.