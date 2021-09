ZZ TOP a mis en garde les fans contre la vente en ligne de produits contrefaits censés célébrer la mémoire du défunt bassiste du groupe, Colline poussiéreuse.

L’homme de 72 ans colline est décédé le 28 juillet dans son sommeil à son domicile de Houston, au Texas. ZZ TOP a continué à jouer des concerts depuis la mort de Hill, avec le guitariste de longue date du groupe François Elwood prendre le relais à la basse. Selon le groupe, Francis continuera à jouer avec ZZ TOP pour un avenir prévisible.

Le vendredi (17 septembre), ZZ TOP a publié la déclaration suivante via ses réseaux sociaux : “ZZ TOP, ses représentants et la famille de Colline poussiéreuse ont pris connaissance de la vente de marchandises non autorisées sur Internet prétendant célébrer la mémoire de Colline poussiéreuse (‘DÉCHIRURE Poussiéreux,’ ‘Merci, Poussiéreux‘ etc.). Veuillez noter que ni le groupe ni Poussiéreuxla famille de a approuvé la vente de toute marchandise ou promotion liée à Poussiéreux.

“C’est triste et malheureux que beaucoup de gens essaient de ” tirer profit ” Poussiéreuxest la mort prématurée. Sachez qu’aucune somme générée par ces fausses marchandises n’est versée au groupe ou à Poussiéreuxla famille.

“Nous espérons que vous tous qui chérissez Poussiéreuxla mémoire et l’amour de ce groupe honorera Poussiéreux en s’abstenant d’acheter l’un de ces produits de contrebande. Nous espérons en outre que vous informerez les autres de ce comportement inapproprié et illégal.

« S’il vous plaît, sachez que ZZ TOP poursuivra tous les recours disponibles pour mettre un terme à la vente de marchandises non autorisées relatives à Colline poussiéreuse ou ZZ TOP. Nous sommes attristés par notre perte et protégerons Poussiéreux et nous-mêmes dans toute la mesure de la loi.

“Nous apprécions tous nos fans et espérons que vous travaillerez avec nous pour empêcher cette conduite scandaleuse et illégale.”

ZZ TOP a joué son premier spectacle après collineest décédé le 30 juillet à Tuscaloosa, Alabama.

Francis a fait ses débuts en direct avec ZZ TOP le 23 juillet au Village Commons de New Lenox, Illinois, après colline a été contraint de retourner au Texas pour régler un problème de hanche.

ZZ TOP a lancé sa dernière tournée en juillet à Manchester, Iowa. Quand le groupe a annoncé le trek — surnommé “Une célébration avec ZZ Top”, colline a commenté: “Ils ont fermé la porte juste après notre tournée du 50e anniversaire et maintenant elle est de nouveau ouverte. Nous sommes ravis de sortir et de jouer notre musique pour tout le monde.”

colline rejoint ZZ TOP un an après sa création en 1969.



