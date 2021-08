ZZ Top revient sur scène et rend hommage à Dusty Hill lors de son premier concert depuis sa mort

ZZ Top est officiellement revenu sur scène après le récent décès de Dusty Hill. Vendredi soir, le groupe est monté sur scène à l’amphithéâtre Tuscaloosa pour interpréter certains de leurs plus grands succès. Elwood Francis a remplacé Hill pour le tournage. Le chanteur de ZZ Top, Billy Gibbons, avait précédemment partagé qu’il avait reçu une “directive directe” de Hill dans laquelle le regretté musicien appelait Francis pour le remplacer sur scène.

Lors du premier spectacle joué par ZZ Top depuis la mort de Hill, Gibbons a partagé quelques messages avec la foule. Il a d’abord dit aux fans qu’ils allaient passer un “bon” moment ce soir. Le chanteur a ensuite parlé de la directive qu’il avait reçue de Hill, notant que Francis prendrait sa place dans le groupe (Francis avait remplacé Hill dans les semaines précédant son décès). Le message de Gibbons a été accueilli par une tonne d’acclamations avec des fans enracinés dans Francis. La performance de ZZ Top a eu lieu deux jours après l’annonce du décès de Hill.

Mercredi, Gibbons et son collègue Frank Beard ont confirmé la mort de Hill. Ils ont partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, notant que Hill est décédé dans son sommeil à son domicile de Houston, au Texas. Le groupe a partagé: “Nous, ainsi que des légions de fans de ZZ Top à travers le monde, nous regretterons votre présence inébranlable, votre bonne nature et votre engagement durable à fournir ce fond monumental au” Top “. Nous serons à jamais connectés à ce ‘Blues Shuffle in C.’ Tu vas beaucoup nous manquer, amigo.”

Dans une récente interview avec Variety, Gibbons a évoqué le fait que Hill avait encouragé ZZ Top à faire appel à Francis pour le remplacer. Francis serait le guitariste du groupe depuis plus de 20 ans, selon Tuscaloosa News. “C’était une directive directe de M. Dusty Hill”, a raconté Gibbons à la publication. “Quand il m’a attrapé le bras et m’a dit : ‘Je pense que je dois aller voir le médecin pour voir si je peux rebondir’, a-t-il dit, ‘En attendant, je veux que vous attrapiez notre technicien de guitare, M. Elwood et sortez-le de cette station technique et attachez-le avec ma guitare et faites-le continuer avec chaque note. Et j’ai dit : ‘Eh bien, si c’est votre souhait, je respecterai cela.’ Et bien sûr, nous avons été très, très chanceux d’avoir une disponibilité solide à remplir. »