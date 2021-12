ZZ Top vend un catalogue à BMG et KKR dans le cadre d’un accord de 50 millions de dollars

Crédit photo : Brian Marks / CC by 2.0

Dans le cadre du pacte d’acquisition de propriété intellectuelle qu’ils ont annoncé en mars, BMG et KKR ont acheté « l’intégralité des intérêts musicaux » de ZZ Top.

BMG, basé à Berlin et KKR, dont le siège est à New York, a dévoilé aujourd’hui l’investissement dans le catalogue de chansons, via une version officielle qui a été envoyée par courrier électronique à Digital Music News. BMG a maintenant conclu un accord de droits musicaux très médiatisé au cours de chacun des trois derniers mois, y compris une transaction en octobre couvrant le « vaste portefeuille de droits » de Tina Turner et un accord de fin novembre englobant « l’intégralité » du catalogue enregistré de Mötley Crüe.

Mais la dernière pièce de 13 ans de BMG (qui aurait coûté 50 millions de dollars) implique spécifiquement le « catalogue de publication de ZZ Top et leurs revenus provenant des redevances enregistrées et des redevances de performance », les plus hauts gradés indiqués clairement dans le message d’annonce. Il convient également de noter que BMG était auparavant administrateur et co-éditeur du catalogue de publication de ZZ Top.

Arrivé sur la scène en 1969, ZZ Top a sorti son premier album studio, le bien nommé ZZ Top’s First Album, au début de 1971. Le groupe Rock and Roll Hall of Fame a suivi l’effort avec 14 autres albums, dont le plus récent , La Futura, est devenu disponible pour les fans en 2012. Ces projets ont vendu un total cumulé de plus de 50 millions d’unités et comprennent des morceaux bien connus comme « Sharp Dressed Man » (1983), « Gimme All Your Lovin' » (1983), et « La Grange » (1973), pour n’en citer que quelques-uns.

Alors que le triple nominé aux Grammy ZZ Top n’a pas fait de déclaration pour la sortie de BMG et de l’investisseur d’Epic Games KKR, le célèbre manager du groupe, Carl Stubner de Shelter Music, a déclaré : « Nous sommes fiers de continuer à travailler avec et d’étendre notre longue -relation permanente avec BMG. Ce nouvel accord garantit que l’héritage remarquable de ZZ Top perdurera pour les générations à venir.

Et le PDG de BMG, Hartwig Masuch, dont la société a annoncé un bénéfice semestriel record en 2021, a relayé dans un communiqué : « Cet accord témoigne du succès, de la résistance et de la pertinence musicale continue de ZZ Top, mais aussi de la puissance de notre partenariat avec KKR. Cet accord renforce notre vision de fournir aux artistes et aux auteurs-compositeurs non seulement une sortie financière, mais aussi un véhicule engagé à respecter et à chérir leur art.

2020 et 2021 ont apporté toutes sortes d’offres de catalogue de plusieurs millions de dollars, et le fonds d’investissement dans la chanson basé au Royaume-Uni Hipgnosis vient tout juste de faire la lumière sur ses finances pour les six mois se terminant le 30 septembre.

En termes de ventes spécifiques, le mois de décembre a vu Bruce Springsteen, la succession James Brown, l’auteur-compositeur « Eye of the Tiger » Jim Peterik et Jellybean Benitez retirer de leur propriété intellectuelle musicale, pour un total cumulé (y compris l’accord BMG de ZZ Top) de près d’un milliard de dollars.