ZZ Top vend un catalogue de musique pour une somme massive à la suite de la mort de Dusty Hill

ZZ Top aurait vendu son catalogue de musique pour une somme énorme, à la suite de la mort du bassiste Dusty Hill plus tôt cette année. Selon Variety, les membres restants de ZZ Top, Billy Gibbons (guitare, chant) et Frank Beard (batterie) ont vendu leurs « intérêts musicaux entiers » à BMG et KKR pour environ 50 millions de dollars. BMG était auparavant co-éditeur et administrateur du catalogue d’édition du groupe, et l’accord intervient après le nouveau partenariat de la société avec KKR.

« Nous sommes fiers de continuer à travailler avec BMG et d’étendre notre relation de longue date avec BMG. Ce nouvel accord garantit que l’héritage remarquable de ZZ Top perdurera pour les générations à venir », a déclaré Carl Stubner, directeur de ZZ Top, de Shelter Music Group, dans un communiqué le l’accord. Le PDG de BMG, Hartwig Masuch, a ajouté : « Cet accord témoigne du succès, de la pérennité et de la pertinence musicale continue de ZZ Top, mais aussi de la puissance de notre partenariat avec KKR. Cet accord renforce notre vision de fournir aux artistes et aux auteurs-compositeurs non seulement un sortie financière, mais aussi un véhicule engagé à respecter et à chérir leur art. » Enfin, Jenny Box, partenaire chez KKR, a déclaré : « Nous sommes ravis d’investir dans la musique emblématique de ZZ Top et nous sommes impatients de collaborer avec BMG et ZZ Top pour étendre davantage la portée de leur catalogue. »

Billboard estime que l’accord, qui comprend des produits de base tels que « Legs » et « La Grange », est évalué à environ 55 millions de dollars. https://t.co/LTyO0uqVzr – panneau d’affichage (@billboard) 21 décembre 2021

Hill est décédé le 28 juillet à son domicile de Houston, au Texas. Il avait 72 ans. Aucune cause officielle de décès n’a été annoncée, mais Hill souffrait de divers problèmes de santé, notamment d’une bursite. Il avait également subi une opération de la hanche peu de temps avant sa mort. Une vidéo de la performance finale de Hill avec le groupe est sortie après son décès, et elle montrait que le bassiste avait du mal sur scène. Le clip était du 18 juillet du groupe à l’Iroquois Amphitheatre à Louisville, Kentucky. Dans la vidéo, on pouvait voir Hill jouer assis sur un grand haut-parleur, car il avait du mal à se tenir debout. TMZ a noté que les participants au concert ont déclaré que Hill était assis pendant presque toute la performance et qu’il devait ensuite être aidé hors de la scène, incapable de marcher seul.

Les membres restants de ZZ Top ont par la suite publié une déclaration sur la mort de leur défunt compagnon de groupe. « Nous sommes attristés par la nouvelle aujourd’hui que notre compagnon, Dusty Hill, est décédé dans son sommeil chez lui à Houston », indique le communiqué. « Nous, ainsi que des légions de fans de ZZ Top à travers le monde, nous regretterons votre présence inébranlable, votre bonne nature et votre engagement durable à fournir ce fond monumental au » Top « . Nous serons à jamais connectés à ce ‘Blues Shuffle in C.’ Tu vas beaucoup nous manquer, amigo. »